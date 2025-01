Dieser See im Allgäu friert nie zu

Im Allgäu gibt es einige besondere Seen - etwa den wunderschönen Schwansee, den mystischen Alatsee oder den Gipsbruchweiher im Ostallgäu, der sich unter bestimmten Bedingungen lila färbt. Im Oberallgäu gibt es einen weiteren See, der eine besondere Eigenschaft hat: Der Christlessee nahe Oberstdorf friert auch bei Minusgraden nicht zu.

Der Christlessee liegt auf einer Höhe von 916 Metern im Trettachtal, südlich von Oberstdorf, und nicht weit entfernt vom denkmalgeschützten Dorf Gerstruben. Er ist etwa zehn Meter tief. Im kristallklaren Wasser kann man gut Baumstämme erkennen, die irgendwann in den See gestürzt waren. Dies verleiht dem Christlessee vor allem im Herbst und Winter ein besonders mystisches Aussehen.

Wieso friert der Christlessee nie zu?

Der Christlessee im Trettachtal friert auch bei Minusgraden niemals zu.

Was aber vor allem fasziniert: Selbst bei Minusgraden, die es im Allgäuer Winter erfahrungsgemäß oft geben kann, friert der See nicht zu. Die Ursache dafür sind Karstquellen, die am Grund des Sees liegen. Sie speisen den Christlessee unterirdisch mit Wasser, ebenso wie Quellen, die südlich von ihm entspringen. Diese sorgen laut Gemeinde Oberstdorf nicht nur dafür, dass das Wasser des Sees Trinkwasserqualität hat, sondern auch dafür, dass der Christlessee nicht zufriert.

Winterwanderung zum Christlessee bei Oberstdorf

Aufgrund der unterirdischen Quellen, die den See mit Wasser speisen, hat der Christlessee immer die gleiche Temperatur – egal, zu welcher Jahreszeit. Zwischen vier und sechs Grad liegt diese – was zwar bedeutet, dass der See nicht zufriert, aber auch, dass es zu kalt zum Baden wäre. Zudem gilt der See als Wasserschutzgebiet und ist somit nicht zum Baden geeignet.

Der Allgäuer Christlessee gilt als Wasserschutzgebiet und ist somit nicht zum Baden geeignet.

Man kann aber von Oberstdorf hinwandern und den Anblick des malerischen Bergsees genießen. Insgesamt ist man etwas mehr als vier Stunden unterwegs. Die Wanderung ist im Sommer und Winter möglich - die Tourenbeschreibung für die Winterwanderung finden Sie hier.

Christlessee nur eines von vielen Ausflugszielen im Raum Oberstdorf

Der Christlesee ist nur eins von vielen beliebten Ausflugszielen rund um Oberstdorf. In der Nähe der flächentechnisch größten Gemeinde des Allgäu findet man außerdem den südlichsten Badesee Deutschlands, den Freibergsee.

Auch der höchstgelegene See Deutschlands ist im Allgäu zu finden: Der Rappensee ist gleichzeitig auch der südlichste See im Bundesgebiet.