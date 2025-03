Sport statt Swipen: Ist Laufen das neue Tindern?

Plattformen wie Parship, Tinder und Hinge werben mit Superlativen und versprechen einen schnellen und guten Datingerfolg. Mit nur einem Swipe nach rechts neue Leute kennenlernen. Das hört sich für Nutzer verlockend an. Doch das einfache Konzept kann durchaus anstrengend sein. Lange Wartezeiten zwischen den Nachrichten, viel Small Talk und am Ende ist die Person auf den Bildern und in der Beschreibung doch ganz anders als in echt.

Linda Rossmanith Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lauftreff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sport Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis