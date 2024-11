Der südlichste Fußballplatz Deutschlands liegt im Allgäu

Im Allgäu gibt es viele Fußballplätze, die sich durch ihre besondere landschaftliche Lage auszeichnen. So ziert etwa ein Bild des Fußballfelds des FC Rettenberg im Oberallgäu den Reiseführer der deutschen Fußballkultur, den die Kulturstiftung des DFB zur Europameisterschaft 2024 herausgab. Der Preis für den besondersten Fußballplatz im Allgäu geht aber wohl in die südlichste Gemeinde Deutschlands.

Genauer: an das Oybele-Stadion in der Tourismus-Hochburg Oberstdorf. Es grenzt direkt an die Allgäuer Alpen und ist das südlichste Fußballstadion Deutschlands. Über dem Spielfeld des "Oybele" schweben sogar die Kabinen einer Bergbahn.

Südlichster Fußballplatz Deutschlands ist das Stadion des FC Oberstdorf

Der Fußballplatz ist die Heimspielstätte des FC Oberstdorf. Der Klub nennt sich auf seiner Homepage im Internet stolz "Deutschlands südlichster Fußballclub". Die erste Mannschaft des Vereins wird derzeit von Andreas Maier trainiert und spielt das vierte Jahr in Folge in der Bezirksliga Süd, der höchsten schwäbischen Spielklasse. Im Schnitt strömen diese Saison 118 Zuschauer und Zuschauerinnen zu den Ligaspielen des FC Oberstdorf in das Oybele-Stadion.

Blick in das Oybele-Stadion in Oberstdorf. Im Hintergrund: Die Sportstätten. Foto: Dominik Berchtold (Archivbild)

Stefan Helm, Schriftführer des FC Oberstdorf, sagt: "Wir kennen keinen Fußballplatz, der südlicher liegt in Deutschland." In Oberstdorf gebe es lediglich noch einen kleinen "Bolzplatz", der noch südlicher liegt - in der Nähe des Parkplatzes Renksteg in der Birgsauer Straße.

„Wir kennen keinen Fußballplatz, der südlicher liegt in Deutschland“ Stefan Helm, Schriftführer des FC Oberstdorf

Hier liegt das südlichste Fußballstadion Deutschlands

Aber zurück zum Oybele-Stadion: Die Anlage liegt südöstlich des Oberstdorfer Ortskerns. Den Fußballplatz und die Talstation der Nebelhornbahn, der höchstgelegenen Bergbahn im Allgäu, trennt nur der Fluss Trettach. Deshalb schweben die Kabinen der Seilbahn auf ihrem Weg in Richtung der Bergstationen des Nebelhorns auch über den Rasen des "Oybele" hinweg.

Auf dem Rasen läuft das Fußballspiel, darüber schweben die Gondeln der Nebelhornbahn. Foto: Dominik Berchtold (Archivbild)

Die Heimspielstätte des FC Oberstdorf liegt aber auch am Fuße des Schattenbergs. In Sichtweite liegt die Schattenberg-Schanze mit der Skisprung-Arena. Bekannt ist die Anlage, weil dort jeden Winter der Auftakt-Wettkampf der Vierschanzentournee steigt.

Am Oybele treiben nicht nur die Fußballer Sport

Direkt an den südlichsten Fußballplatz Deutschlands grenzen auch die Sportstätten Oberstdorf mit dem Skiinternat und dem Olympiastützpunkt. Dort tummeln sich hunderte Athleten, die zum Beispiel in den Disziplinen Ski Nordisch, Ski Alpin, Ski Freestyle, Snowboard, Eiskunstlauf, Skicross, Curling, Short Track, Nordische Kombination, Langlauf oder Skisprung aktiv sind.

Den Fußballern übertrug die Gemeinde das Gelände am Oybele im Jahr 1924. Der Fußballplatz wird mehrmals weitergebaut, bevor 1972 das Stadion fertiggstellt wurde. Seitdem gibt es dort die nötigen Dusch- und Umkleideräume für die Mannschaften, schreibt der Verschönerungsverein Oberstdorf auf seiner Homepage. Heute lockt zum Beispiel auch der Balkon des 1999 gebauten Vereinsheims Zuschauende zum südlichsten Fußballplatz Deutschlands.

Wenn es um extreme Lagen geht, hält Oberstdorf noch einige weitere Rekorde, zum Beispiel für den südlichsten Punkt oder den südlichsten See Deutschlands.