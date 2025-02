Die Narren stehen in den Startlöchern: Am Rußigen Freitag steht nachmittags ein kleiner Faschingsumzug an, diesmal organisiert vom Dorfverein Rettenberg. Der wurde im Juli 2024 gegründet und sorgt nun für einige Neuerungen, auch beim Faschingstreiben. Beispielsweise bleibt die Hauptstraße durch den Ort von 14 bis 15.30 Uhr gesperrt.

