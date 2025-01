Erinnerungen an die Kindheit und die Altmummener Krippe

Dass seine Krippe, an der er Jahrzehnte arbeitete, in einem großen Museum in der Region einen Platz finden würde, das hätte sich Georg Schmiedeler (1881 bis 1961) wohl nicht träumen lassen. Der gehörlose Sattlermeister aus Altmummen, Gemeinde Blaichach, schnitzte und schraubte, pinselte und modellierte um die 500 Figuren, Landschaften und Gebäude einer Krippe, die zuletzt 23 Meter lang war. Sie hat seit Jahrzehnten im Sonthofer Heimathaus (jetzt Alpenstadtmuseum) ihr neues Zuhause. Das freut Brigitte Donath aus Schonach im Schwarzwald. Die 76-Jährige ist in Altmummen aufgewachsen, wohnte ganz nah beim gehörlosen Sattlermeister und erinnert sich an so manche Begebenheit von damals.

Icon Vergrößern Diese Zeilen schrieb Johann Georg Schmiedler seiner jungen Nachbarin 1958 ins Poesiealbum. Foto: Brigitte Donath Icon Schließen Schließen Diese Zeilen schrieb Johann Georg Schmiedler seiner jungen Nachbarin 1958 ins Poesiealbum. Foto: Brigitte Donath

An viele mechanische Elemente der Krippe denkt die Rentnerin. Manche Kamele seien gelaufen. In den Sinn kommt Brigitte Donath auch eine Dose mit einer Männerfigur darauf. „Steckte man eine Münze in den Schlitz, nickte der Mann als Dankeschön.“ Für die Kinder sei der Besuch beim Sattlermeister und seiner ebenfalls gehörlosen Frau Anna immer toll gewesen. „Wir durften kommen, wann wir wollten. Niemand hat uns weggeschickt.“ Weil das Paar keine Klingel hören konnte, hatten Schmiedelers eine besondere Konstruktion im Haus: Wurde unten die Klingel betätigt, fiel in der Wohnung ein Band von der Wand auf den Boden, erzählt Donath.

Verständigung mit Händen und Füßen

Georg Schmiedeler schaute dann aus dem Fenster und nickte den Kindern zu. Die Verständigung habe mit Händen und Füßen geklappt. Das sei für die Kinder im Dorf ganz normal gewesen, ohne Worte mit dem alten Mann und seiner Frau zu kommunizieren. Beide seien immer freundlich und zugänglich gewesen.

Icon Vergrößern Altmummen im Jahr 1902, eine alte Postkarte zeigt, wo Johann Georg Schmiedler wohnte: Vorne im ersten Bauernhaus. Foto: Brigitte Donath Icon Schließen Schließen Altmummen im Jahr 1902, eine alte Postkarte zeigt, wo Johann Georg Schmiedler wohnte: Vorne im ersten Bauernhaus. Foto: Brigitte Donath

Als Jugendlicher hatte Georg Schmiedeler begonnen, an dieser Krippe, die sein Lebenswerk werden sollte, zu arbeiten. Mit 15 war er aus Augsburg zurückgekehrt. Dort war es viele Jahre in einem Heim für Taubstumme gewesen und hat sich wohl dort von den großen Krippen in den Kirchen inspirieren lassen, seine eigene Weihnachtsgeschichte zu gestalten. Das tat er ganz offensichtlich mit großer Leidenschaft und Hingabe.

Der Edelmann auf einem Elefanten

Drahtgestelle bog er für die zehn bis 20 Zentimeter großen Menschen und Tierfiguren, manche Köpfe modellierte er aus Wachs, andere schnitzte er aus Holz. Die Details sind fein herausgearbeitet, die Tiefe der orientalischen Landschaft, die Soldaten mit ihren silbernen Helmen, der Reiter mit dem dunklen Umhang, der Edelmann, der auf einem Elefanten sitzt. Ein Hirte mit einer Laterne in der Hand umkreist einen offenen Stall, in dem das Jesuskind liegt: Immer wieder geht in einem imaginären grauen Mauerwerk die Tür auf und zu. Die Szene spielt sich auf einer Scheibe ab. Sie dreht sich durch hölzerne Zahnräder.

Icon Vergrößern Ein Teil der Altmummener Krippe. Foto: Benjamin Liss Icon Schließen Schließen Ein Teil der Altmummener Krippe. Foto: Benjamin Liss

Früher, in Altmummen, stand die Krippe oben „links und rechts im Gang zur Scheune“, sagt Donath. Es gebe leider keine Fotos von damals. Aber die Seniorin zeigt einen Eintrag ihres Poesiealbums. Dort hat Schmiedeler der jungen Nachbarin 1958 ins Album geschrieben: „Am Rhein wächst der Wein, in München braut man Bier, noch ist schöner das Allgäuer Haus“.

Ein Poesiebuch-Eintrag von 1958

Schmiedeler weist in seinem Poesiebuch-Eintrag auch darauf hin, dass „durch die Unterzeichneten eine ausgedehnte Weihnachtskrippe mit vielen Szenerien“ entstanden ist. Unterschrieben wird das mit „Johann Georg Schmiedeler und Frau Anna“. Das hört sich so an, als ob seine Frau an diesem großen Krippenwerk ihren Anteil hatte. Zu sehen ist das vielleicht auch an dem feinen Gewand, das die Figuren tragen.

Icon Vergrößern Ein Blick auf die Altmummener Krippe. Foto: Benjamin Liss Icon Schließen Schließen Ein Blick auf die Altmummener Krippe. Foto: Benjamin Liss

Brigitte Donath kommt noch regelmäßig, meist im August, ins Allgäu, um Verwandte zu besuchen. Bisweilen schaut sie auch im Alpenstadtmuseum vorbei, um einen Blick auf die Altmummener Krippe zu werfen und in Erinnerungen zu schwelgen.