Kinderschwimmkurse: Wo gibt es im Oberallgäu welches Angebot?

Für viele Eltern ist es extrem wichtig, dass ihre Kinder schwimmen können. Doch sie halten sich selbst oft nicht für die besten Lehrmeister. Kinderschwimmkurse in der Region sind deshalb begehrt. Wir zeigen einige Angebote, die es im Oberallgäu gibt. Der 50-Euro-Gutschein des Staates für einen Schwimmkurs (Aktion „Mach mit – Tauch auf“), den die Kinder vor dem Eintritt in die Grundschule bekommen, kann in der Regel eingelöst werden.

Silvia Reich-Recla Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberallgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sonthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis