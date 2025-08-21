Icon Menü
Neue Alpe Weinberg Eck bei Burgberg: Käsegenuss und Panoramablick

Sennalpe im Oberallgäu

Neues Ausflugsziel bei Burgberg: Selbstgemachter Käse und Panoramablick auf der Alpe Weinberg Eck

Michl und Ludwig Lämmerhofer haben sich einen Wunsch erfüllt: eine Sennalpe am alten Weinberg in Burgberg zu betreiben. Wer zum Team gehört und wann offen ist.
Von Silvia Reich-Recla
    Das Team der Alpe Weinberg-Eck in Burgberg (vorne von links): Franziska Kneppler und Tochter Elisabeth Kneppler, Anja Lämmerhofer und Andrea Lämmerhofer, hinten von links: Roman Kneppler, Michael Lämmerhofer und Ludwig Lämmerhofer.
    Das Team der Alpe Weinberg-Eck in Burgberg (vorne von links): Franziska Kneppler und Tochter Elisabeth Kneppler, Anja Lämmerhofer und Andrea Lämmerhofer, hinten von links: Roman Kneppler, Michael Lämmerhofer und Ludwig Lämmerhofer. Foto: Judith Mohr

    Sie sitzen auf der Terrasse vor der neue Alpe Weinberg-Eck und genießen den Blick über Burgberg: Gerlinde Kasparet (Kempten), Pia Ziller (Schöllang) und die Burgbergerin Uschi Ziegler. „Diese Sennalpe ist eine Bereicherung“, sind sich die drei Frauen einig. In einer halben Stunde sind sie von der Ortsmitte Burgbergs über den Panoramaweg bis zur Sennalpe gelaufen. Käs von der eigenen Alpe gibt‘s aber noch nicht.

