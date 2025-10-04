Rettungswege und Grünflächen zugestellt: Zahlreiche Autos parken am Feiertag falsch

Das schöne Feiertagswetter am Tag der Deutschen Einheit hat am Freitag viele Ausflügler in die Oberallgäuer Alpen gezogen. Viele hielten sich jedoch nicht an die Parkregeln, teilt die Polizei mit. In den teils engen Zufahrten zu höher gelegten Parkflächen im Bereich Hinang und Imberg bei Sonthofen gab es viele Falschparker.

Zahlreiche Fahrzeuge parken Rettungswege zu

Die betroffenen Straßen sind als offizielle Rettungswege ausgewiesen. Trotz der entsprechenden Beschilderung missachteten rund 60 Autofahrerinnen und Autofahrer das Parkverbot. Sie nahmen laut Polizei so eine Verzögerung der Rettungsmaßnahmen bei etwaigen Einsätzen in Kauf.

Auch im Bereich der Sonnenklause waren die Grünflächen zugeparkt. Dadurch sei die Natur übermäßig und unnötig belastet worden.

Polizei appelliert: Nur ausgewiesene Parkplätze nutzen

Die Polizei appelliert in dem Zusammenhang an Ausflügler, ausschließlich die ausgewiesenen Parkflächen zu nutzen, um Rettungswege freizuhalten und Schäden an der Natur zu vermeiden.

