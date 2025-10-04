Icon Menü
Falschparker im Bereich Sonthofen: Rettungswege und Grünflächen bei Imberg, Hinang und Sonnenklause zugeparkt

Oberallgäu

Rettungswege und Grünflächen zugestellt: Zahlreiche Autos parken am Feiertag falsch

Viele Menschen zog es am Feiertag in die Berge. Doch nicht alle hielten sich bei der Parkplatzsuche an die Regeln.
Von Allgäuer Zeitung
    Viele Menschen zog es am Feiertag in die Berge.
    Viele Menschen zog es am Feiertag in die Berge. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

    Das schöne Feiertagswetter am Tag der Deutschen Einheit hat am Freitag viele Ausflügler in die Oberallgäuer Alpen gezogen. Viele hielten sich jedoch nicht an die Parkregeln, teilt die Polizei mit. In den teils engen Zufahrten zu höher gelegten Parkflächen im Bereich Hinang und Imberg bei Sonthofen gab es viele Falschparker.

    Zahlreiche Fahrzeuge parken Rettungswege zu

    Die betroffenen Straßen sind als offizielle Rettungswege ausgewiesen. Trotz der entsprechenden Beschilderung missachteten rund 60 Autofahrerinnen und Autofahrer das Parkverbot. Sie nahmen laut Polizei so eine Verzögerung der Rettungsmaßnahmen bei etwaigen Einsätzen in Kauf.

    Auch im Bereich der Sonnenklause waren die Grünflächen zugeparkt. Dadurch sei die Natur übermäßig und unnötig belastet worden.

    Polizei appelliert: Nur ausgewiesene Parkplätze nutzen

    Die Polizei appelliert in dem Zusammenhang an Ausflügler, ausschließlich die ausgewiesenen Parkflächen zu nutzen, um Rettungswege freizuhalten und Schäden an der Natur zu vermeiden.

