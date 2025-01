Standortdebatte um Sicherheitszentrum im Kleinwalsertal spitzt sich zu

Wo soll das Sicherheitszentrum im Kleinwalsertal entstehen? Dieser Frage ging die Gemeinde in den vergangenen Jahren nach. Denn ein Standortwechsel sei nötig. Die bisherigen Räume der Feuerwehr an der Volksschule Mittelberg sind zu klein und die Bergretter müssen sich neben den Fahrzeugen umziehen. Der Plan, das gemeinsame Gebäude für die Bergrettung und die Feuerwehr auf dem Areal der ehemaligen Tennishalle in Bödmen zu bauen, ist schon beschlossene Sache. Dennoch entfachte ein Antrag nun wieder eine Diskussion.

