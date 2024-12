Oberstdorf ruft zu Feuerwerk-Verzicht auf, Verbot im Kleinwalsertal

Wenn Feuerwerksraketen am Nachthimmel explodieren, hinterlassen sie farbenfrohe Lichtspiele. Was für viele Feiernde an Silvester beeindruckend und ein Ritual ist, hat für Natur, Tiere und Luftqualität negative Folgen. Der Markt Oberstdorf hat seine Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, zum Jahreswechsel auf privates Silvester-Feuerwerk zu verzichten. Im benachbarten Kleinwalsertal gilt, wie berichtet, wieder ein Verbot für Knallkörper.

