Keine Containerunterkunft in Burgberg

Es war ein Hin und Her Ende 2023 in Burgberg: Die Containerunterkunft für Flüchtlinge wurde abgebaut, um dort Gewerbebauten zu ermöglichen. Nur wenige Tage nach dem Abbruch machte der Landkreis aber deutlich, dass er an derselben Stelle vorübergehend ein Zelt für Geflüchtete aufbauen will. Der Unmut im Gemeinderat war groß, schließlich hatte Burgberg ein Grundstück auf grüner Wiese für einen neuen Containerbau für Geflüchtete zur Verfügung gestellt. Der sollte zwischen Burgberg und Blaichach aufgebaut werden. Doch auch diese Idee ist inzwischen vom Tisch. Ein Privatmann vermietete nun sein Anwesen als Flüchtlingsunterkunft an den Landkreis.

