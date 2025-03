Der große Flüchtlings-Strom bleibt derzeit aus: So ist die Lage im Oberallgäu

2024 sind im Oberallgäu über 900 Geflüchtete aufgenommen worden. In manchen Monaten waren es mehr als 120 Menschen, die kurzfristig eine Bleibe brauchten. Die Situation war extrem angespannt. In Immenstadt und Waltenhofen wurden deshalb sogar Thermozelte installiert. Wie aber ist die momentane Situation? „Aktuell bewegen sich die Zugangszahlen auf einem niedrigen Niveau. In den ersten zwei Monaten 2025 wurden circa 50 Personen zugewiesen“, heißt es auf Anfrage der Redaktion von der Pressestelle des Landratsamts.

