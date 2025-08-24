Icon Menü
Frau stürzt mit Fahrrad an der Giebelstraße in Bad Hindelang-Hinterstein ab:

Unfall in Bad Hindelang

Frau stürzt am Giebelstraße mit Fahrrad steilen Abhang hinunter

In Hinterstein (Bad Hindelang) ist eine Frau mit ihrem Fahrrad mehr als zehn Meter in steilem felsdurchsetzten Gelände abgestürzt.
Von David Specht
    • |
    • |
    • |
    Die Fahrradfahrerin musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden
    Die Fahrradfahrerin musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden Foto: Bergwacht Hinterstein (Symbolbild)

    Eine Radfahrerin ist auf der Giebelstraße in Hinterstein einen steilen Abhang hinuntergestürzt und hat sich dabei erhebliche Verletzungen zugezogen. Das teilte die Polizei mit.

    Die Frau war demnach mit einem weiteren Radfahrer auf der Giebelstraße unterwegs. Als sie nebeneinander fuhren, berührten sich die Lenker der Fahrräder. Dadurch verlor die 51-Jährige die Kontrolle über ihr Rad und kam von der Fahrbahn ab.

    Radfahrerin stürzt in Bad Hindelang steilen Abhang hinab

    Sie stürzte etwa zehn bis 15 Meter einen steilen und von Felsen und Bäumen durchsetzten Abhang hinab.

    Die Radfahrerin zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu. Die Erstversorgung und Bergung erfolgte durch die Bergwacht Hinterstein. Anschließend wurde die Frau mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Nennenswerter Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht.

