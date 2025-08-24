Frau stürzt am Giebelstraße mit Fahrrad steilen Abhang hinunter

Eine Radfahrerin ist auf der Giebelstraße in Hinterstein einen steilen Abhang hinuntergestürzt und hat sich dabei erhebliche Verletzungen zugezogen. Das teilte die Polizei mit.

Die Frau war demnach mit einem weiteren Radfahrer auf der Giebelstraße unterwegs. Als sie nebeneinander fuhren, berührten sich die Lenker der Fahrräder. Dadurch verlor die 51-Jährige die Kontrolle über ihr Rad und kam von der Fahrbahn ab.

Radfahrerin stürzt in Bad Hindelang steilen Abhang hinab

Sie stürzte etwa zehn bis 15 Meter einen steilen und von Felsen und Bäumen durchsetzten Abhang hinab.

Die Radfahrerin zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu. Die Erstversorgung und Bergung erfolgte durch die Bergwacht Hinterstein. Anschließend wurde die Frau mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Nennenswerter Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht.