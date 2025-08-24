Icon Menü
Schlägerei in Memminger Innenstadt: Zwei Männer prügeln „plötzlich und unvermittelt“ los

Vorfall um 3 Uhr nachts

Zwei Männer prügeln in Memmingen unvermittelt auf 21-Jährigen ein

Plötzlich und unvermittelt haben zwei Männer in Memmingen eine Schlägerei begonnen. Die Polizei konnte einen der Täter fassen.
Von David Specht
    •
    •
    •
    Eine Polizistin steht neben einem Polizeifahrzeug. (zu dpa: «Schlägerei auf Marktplatz: Mann kommt verletzt in Klinik»)
    Eine Polizistin steht neben einem Polizeifahrzeug. (zu dpa: «Schlägerei auf Marktplatz: Mann kommt verletzt in Klinik») Foto: Marijan Murat/dpa (Symbolbild)

    Zwei Männer haben in der Nacht auf Sonntag einen Dritten in der Memminger Innenstadt verprügelt. Wie die Polizei mittteilt, lief der Geschädigte gegen 3 Uhr die Hirschgasse entlang, als er plötzlich und unvermittelt von zwei männlichen Personen angegriffen und zu Boden gebracht wurde.

    Schlägerei in Memmingen: Täter stammt aus Hessen

    Auch als der 21-jährige Geschädigte am Boden lag, ließen die Täter zunächst nicht von ihm ab. Nach kurzer Zeit flüchteten die beiden in unbekannte Richtung. Die Polizei konnte jedoch einen der beiden Männer ihm Rahmen der Fahndung nach kurzer Zeit stellen. Dabei handelt es sich um einen 28 Jahre alten Mann aus Hessen.

    Der zweite Täter ist bislang unbekannt. Warum es zu der Auseinandersetzung zwischen den Männern kam, ist bislang unklar. Der Geschädigte wurde mit Gesichtsverletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei Memmingen zu melden.

