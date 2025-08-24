Frau isst Salat direkt aus Salatbar in Lindauer Supermarkt

Widerliches Verhalten in einem Supermarkt in Lindau: Eine Frau hat mehrere Salate aus einer Theke direkt dort konsumiert. Eine Kunde beobachtete dies und informierte einen Mitarbeiter.

Der Mitarbeiter sprach die 52-Jährige auf ihr Verhalten an und hielt sie dort fest, bis die Polizei eintraf.

Polizeibekannte Täterin in Lindauer Supermarkt

Die Polizei schätzt den Entwendungsschaden auf ca. zehn Euro geschätzt. Allerdings mussten die Mitarbeiter gesamte Auslage austauschen. Die 52-jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die bereits polizeibekannte Dame erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.