Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Der Westallgäuer
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Weiler
Icon Pfeil nach unten

Ekelhaftes Verhalten: Frau isst Salat direkt aus Salattheke in Supermarkt in Lindau

Hygiene Fehlanzeige

Frau isst Salat direkt aus Salatbar in Lindauer Supermarkt

Eine 52-Jährige hat in einem Lindauer Supermarkt mehrere Salate direkt aus der Theke gegessen. Die Mitarbeiter mussten daraufhin alles wegschmeißen.
Von David Specht
    • |
    • |
    • |
    Eine Frau hat mehrere Salate direkt aus einer Salatbar in einem Supermarkt in Lindau gegessen.
    Eine Frau hat mehrere Salate direkt aus einer Salatbar in einem Supermarkt in Lindau gegessen. Foto: Silvio Wyszengrad (Symbolbild)

    Widerliches Verhalten in einem Supermarkt in Lindau: Eine Frau hat mehrere Salate aus einer Theke direkt dort konsumiert. Eine Kunde beobachtete dies und informierte einen Mitarbeiter.

    Der Mitarbeiter sprach die 52-Jährige auf ihr Verhalten an und hielt sie dort fest, bis die Polizei eintraf.

    Polizeibekannte Täterin in Lindauer Supermarkt

    Die Polizei schätzt den Entwendungsschaden auf ca. zehn Euro geschätzt. Allerdings mussten die Mitarbeiter gesamte Auslage austauschen. Die 52-jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die bereits polizeibekannte Dame erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden