Autofahrer überholt Familie mit kleinem Kind gefährlich in Sonthofen

Am Mittwochnachmittag hat ein Autofahrer eine Familie auf Radtour in Sonthofen gefährlich überholt. Das berichtet die Polizei.

Polizei sucht Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver

Die Eltern fuhren mit ihrem fünfjährigen Sohn hintereinander mit dem Fahrrad auf der Sonnenstraße in Richtung Kirchstraße. An einer Engstelle überholte ein Autofahrer die Radfahrer riskant, indem er schnell und gefährliche nahe an dem Kind vorbeifuhr.

Der Vater stellte den Autofahrer zur Rede. Der Raser drohte ihm dabei Schläge an. Zeugen des Vorfalls sollen sich bitte bei der Polizei Sonthofen unter der Telefonnummer 08321-66350 melden.

