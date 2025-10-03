Icon Menü
Gefährliches Überholmanöver in Sonthofen: Autofahrer überholt Familie rasant

Autofahrer überholt Familie mit kleinem Kind gefährlich in Sonthofen

Eine dreiköpfige Familie ist mit dem Fahrrad in Sonthofen unterwegs, als ein Auto sie rasant überholt. Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.
    Nach dem Vorfall sucht die Polizei Zeugen.
    Nach dem Vorfall sucht die Polizei Zeugen. Foto: Peter Kneffel, dpa (Symbolbild)

    Am Mittwochnachmittag hat ein Autofahrer eine Familie auf Radtour in Sonthofen gefährlich überholt. Das berichtet die Polizei.

    Polizei sucht Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver

    Die Eltern fuhren mit ihrem fünfjährigen Sohn hintereinander mit dem Fahrrad auf der Sonnenstraße in Richtung Kirchstraße. An einer Engstelle überholte ein Autofahrer die Radfahrer riskant, indem er schnell und gefährliche nahe an dem Kind vorbeifuhr.

    Der Vater stellte den Autofahrer zur Rede. Der Raser drohte ihm dabei Schläge an. Zeugen des Vorfalls sollen sich bitte bei der Polizei Sonthofen unter der Telefonnummer 08321-66350 melden.

    Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Sonthofen im Allgäu

