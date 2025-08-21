Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

Goldener Gockel 2025: Familie Geiß aus Kranzegg begeistert mit ihrem Landhof Gschwender

Hof in Kranzegg ausgezeichnet

Goldener Gockel geht an Familie Geiß und den Landhof Gschwender in Kranzegg. So schaut es dort aus

Alexandra und Gerhard Geiß vermieten erst seit 2024, das aber mit durchschlagendem Erfolg. „Urlaub auf dem Bauernhof“ zeichnet sie und weitere Oberallgäuer aus.
Von Silvia Reich-Recla
    • |
    • |
    • |
    Landhaus Gschwender in Kranzegg: Goldener Gockel 2025 für Familie Geiß. Auf dem Foto sind Gerhard und Alexandra Geiß mit Baby Paulina sowie die Söhne Vincent und Benedikt.
    Landhaus Gschwender in Kranzegg: Goldener Gockel 2025 für Familie Geiß. Auf dem Foto sind Gerhard und Alexandra Geiß mit Baby Paulina sowie die Söhne Vincent und Benedikt. Foto: Silvia Reich-Recla

    Was tun mit einem ehemaligen Bauernhof, der nicht mehr bewirtschaftet wird? In einer Etage wohnen, die andere fest vermieten und auch zwei Ferienwohnungen anbieten. Ja, und diese dann über eine schöne Homepage sowie große Portale im Internet präsentieren. So machen es Alexandra und Gerhard Geiß aus Kranzegg. 2024 haben sie mit dem Vermieten angefangen. Mit durchschlagendem Erfolg. Vor Kurzem wurden sie von der Vereinigung „Blauer Gockel – Bauernhof- und Landurlaub“ mit dem begehrten Goldenen Gockel geehrt, so wie drei weitere Oberallgäuer Betriebe.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden