Hof in Kranzegg ausgezeichnet Goldener Gockel geht an Familie Geiß und den Landhof Gschwender in Kranzegg. So schaut es dort aus

Alexandra und Gerhard Geiß vermieten erst seit 2024, das aber mit durchschlagendem Erfolg. „Urlaub auf dem Bauernhof“ zeichnet sie und weitere Oberallgäuer aus.