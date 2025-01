Was die Menschen im Oberallgäu 2024 am häufigsten googelten

„Franz Beckenbauer“, „Olympia“ und „Stefan Raab“ – das waren 2024 die Begriffe, für die sich die Deutschen auf der Suchmaschine Google am meisten interessierten. Das ergab eine Bilanz der Internetseite „Google Trends“. Dort lässt sich auch aufschlüsseln, was Menschen im Zusammenhang mit den Oberallgäuer Kommunen außergewöhnlich oft suchten. In vielen Orten weit vorn: „Wetter“, „Allgäu“ und „Hotel“. Daneben gab es bei den Google-Suchen einige Ausreißer, die zeigen, was im Oberallgäu große Aufregung auslöste. Eine Auswahl für 2024.

