Kritik an Söder: „So geht man nicht miteinander um“

Es ist immer wieder eine Schau, wenn Grünen-Politiker zum bayerischen Defiliermarsch in die Fischinger Fiskina kommen und das Publikum rhythmisch in die Hände klatscht und sich begeistert zeigt. Die Grünen mit Blasmusik – dann ist Politischer Aschermittwoch: Katharina Schulze im Dirndl, Claudia Roth im Loden-Look und der Westfale und Bundesvorsitzende Felix Banaszak im Blauen Anzug mit weißen Turnschuhen. Eine bunt gemischte Truppe gibt den Ton an, leidenschaftlich in den Aussagen, humorvoll und pointiert. Die Musikkapelle Fischen spielt dazu auf vor über 400 Zuhörern im vollen Saal.

