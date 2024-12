Krise überwunden? Sonthofer Handballer müssen in Herrsching nachlegen

Ein schweres Auswärtsspiel erwartet die Handballer des TSV Sonthofen in der Bezirksoberliga, wenn sie am Sonntag ab 18.45 Uhr beim TSV Herrsching II antreten. Die Mannschaft von Trainer Cristian Savlovschi fordert als Vorletzter und Tabellenelfter den Neunten. Nach dem hart erkämpften 24:22-Heimsieg gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering II wollen die Sonthofer einen Aufwärtstrend einleiten. Mit aktuell drei Punkten aus neun Spielen stecken sie tief im Keller, wollen aber mit einem Auswärtserfolg einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Der TSV Herrsching II präsentierte sich bislang wechselhaft mit sechs Punkten aus neun Spielen. Das Team von Trainer Florian Spindler ist besonders heimstark - alle drei Siege wurden zuhause eingefahren. „Wir treffen auf einen sehr starken Gegner, der zu Hause nur schwer zu bezwingen ist, da sie oft Unterstützung von der Oberliga Mannschaft erhalten“, warnt Savlovschi. „Aber wir haben in den vergangenen Spielen gezeigt, dass wir mit allen Teams mithalten können, wenn wir konzentriert und entschlossen auftreten.“

TSV-Coach Savlovschi fehlen fünf Spieler

Sonthofen reist mit erheblichen Personalsorgen nach Herrsching. Gleich fünf Spieler fehlen verletzungs- oder berufsbedingt. Die Rückraumspieler Redzo Kahric (Sprunggelenk) und Noa Hüper (Finger), Rechtsaußen Fabi Hofmann (Knie), Kreisläufer Alex Balzer (Arbeit) und Domi Spettel (Fuß) stehen nicht zur Verfügung. „Die Ausfälle wiegen schwer, aber wir müssen das Beste daraus machen“, sagt Kapitän Laurenz Lakotta. Die Defensive wird ein entscheidender Faktor sein, wenn der TSV Sonthofen in Herrsching bestehen will. Mit Torhüterduo Alex Gladyschew und Andy Dahm als sicherem Rückhalt und einer stabilen Abwehr soll der Angriffswirbel der Gastgeber eingedämmt werden. „Unsere Abwehr hat sich zuletzt gesteigert“, betont Lakotta. „Wenn wir kompakt stehen und die einfachen Tore vermeiden, können wir auch auswärts punkten.“

Für die Offensive wird es darauf ankommen, ihre Chancen konsequent zu nutzen. Rückraumspieler Marcel Heil, der gegen Unterpfaffenhofen eine starke Partie zeigte, ist zuversichtlich: „Wir müssen mutig spielen und dürfen uns nicht verstecken. Wenn wir unser Spiel durchziehen, haben wir eine realistische Chance.“ Die Sonthofer wollen sich durch die schwierige Ausgangslage nicht beirren lassen. „Wir fahren nach Herrsching, um etwas mitzunehmen. Wenn wir unsere Leistung abrufen, können wir jeden Gegner in der Liga schlagen“, sagt Savlovschi. Die Partie verspricht viel Spannung: Herrsching will seine Position im Mittelfeld festigen, während Sonthofen den Anschluss ans untere Mittelfeld sucht. (lak)