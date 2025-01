Mit neuem Mut: Sonthofer Handballer greifen in Abstiegskampf ein

Mit dem Selbstvertrauen aus den ersten beiden Saisonsiegen im Dezember starten die Handballer des TSV Sonthofen den Abstiegskampf in der Bezirksoberliga im neuen Jahr. Zum Auftakt kommt am Samstag ab 18.30 Uhr der TSV Gilching in die Sonthofer Allgäu-Sporthalle.

Nach dem knappen und nervenaufreibenden 32:31-Auswärtssieg gegen den TSV Herrsching II gehen die Sonthofer von Trainer Cristian Savlovschi mit neuem Selbstbewusstsein ins neue Jahr. Der Erfolg in Herrsching war nicht nur ein wichtiger Schritt im Kampf um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld, sondern auch eine Demonstration der Willenskraft der Mannschaft. Trotz verletzungsbedingter Rückschläge kämpfte sich das Team um Kapitän Laurenz Lakotta, der nach seiner frühen Verletzung im jüngsten Spiel wieder einsatzfähig ist, zum Sieg.

Enges Rennen in der Tabelle

In der Tabelle belegt der TSV Sonthofen aktuell den elften Platz mit 5:15 Punkten. Gilching liegt direkt davor auf Platz acht, ebenfalls mit 6:14 Punkten. Ein Heimsieg würde Sonthofen nicht nur wichtige Punkte im Abstiegskampf bescheren, sondern man würde auch Gilching in der Tabelle überholen und näher ans untere Mittelfeld rücken. „Wir haben die Chance, auf Platz sieben vorzurücken. Das ist für jeden Spieler Motivation genug, dann können wir unter dem Strich zufrieden mit der Hinrunde sein“, sagt Lakotta.

Trainer Savlovschi zeigte sich zuletzt auch zufrieden, findet aber: „Wir haben drei Punkte verloren, gegen Kaufbeuren und Waltenhofen hätten wir mehr holen können.“ Der Coach kann am Samstag wieder auf Kapitän Lakotta zählen, der seine Verletzung aus dem Herrsching-Spiel überwunden hat. Auch Rückraumspieler Redzo Kahric wird wieder zur Verfügung stehen und für mehr Optionen im Angriff sorgen. Dagegen bleibt Noa Hüper weiterhin verletzt, hinter dem Einsatz von Dominik Waldmann nach seiner Oberschenkelverletzung steht noch ein Fragezeichen. Ob Savlovschi erneut selbst in die Bresche springen muss, wie schon in Herrsching, wo der Spielertrainer fast durchspielen musste, wird sich zeigen.

Sonthofen kennt Gilching bestens

Gilching steht ebenfalls unter Druck. Mit nur einem Sieg aus den vergangenen sieben Spielen ist das Team von Trainer Maxi Stöckl auf der Suche nach Konstanz. Besonders im Angriff zeigte sich Gilching zuletzt ineffizient, erzielte aber immerhin 283 Tore in 10 Spielen.

Schlüssel zum Erfolg für Sonthofen könnte vor heimischem Publikum wieder eine kompakte Defensive sein, um ein schnelles Umschaltspiel zu praktizieren. „Im Rückspiel der Vorsaison ist uns das gut gelungen. Das müssen wir wiederholen“, sagt Savlovschi. Damals gelang ein 37:24-Heimsieg. Entscheidend wird auch sein, ob die Torhüter Alexander Gladyschew und Andy Dahm erneut eine starke Leistung abrufen können, um Gilchings Angriffe zu entschärfen.