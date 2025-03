Schon lange ist in Bad Hindelang darüber gemunkelt worden, dass das Hotel Sonne in der Ortsmitte wohl über das Frühjahr 2025 hinaus eine Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine bleiben wird. Jetzt ist es gewiss. Das Landratsamt bestätigt auf Anfrage: „Der Mietvertrag in Bad Hindelang wurde bis zum 31. Mai 2027 verlängert.“

