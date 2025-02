Jugendliche schlagen Zehnjährige im Klostergarten - Polizei verstärkt Präsenz

Ein zehnjähriges Mädchen hat bei einem Angriff durch eine Teenager-Gruppe im Klostergarten in Immenstadt Blutergüsse an den Beinen davongetragen. Der Vorfall ereignete sich am Freitagmittag, als das Grundschulkind auf dem Nachhauseweg war, teilt die Polizei mit. Das Mädchen habe sich schließlich aus den Fängen der größeren Mädchen befreien und fliehen können.

Jugendliche schlagen auf kleines Mädchen ein: „Ein absoluter Einzelfall“

„Es handelt sich um einen absoluten Einzelfall“, sagt der Pressesprecher der Polizei, Martin Hämmerle, auf Anfrage der Redaktion. Es sei kein ähnlicher Fall in der Vergangenheit in Immenstadt aktenkundig geworden. Dennoch sei vormittags und mittags die Polizeipräsenz rund um den Klostergarten erhöht worden. Die Ermittlungen laufen.

Wie berichtet, wurde das Kind von zwei älteren Mädchen festgehalten und mehrfach mit einem Stock geschlagen. Zu Hause habe sich die Zehnjährige dann ihrer Mutter anvertraut. „Dann wurde die Polizei verständigt“, sagt Hämmerle. Das sei rund zwei Stunden nach der Tat gewesen.

Nach Vorfall in Immenstadt: „Die Ermittlungen laufen“

Bei der sogenannten „Tatortsbereichsfahndung“ nach der Anzeige sei den Beamten vor Ort keine verdächtige Person im und um den Klostergarten aufgefallen. Die mutmaßlichen Täterinnen sollen 16 bis 17 Jahre alt sein. Die Polizei hofft auf weitere Zeugenaussagen unter Telefon 08323 96100. „Die Ermittlungen laufen“, sagt Hämmerle. Mehr lasse sich zu diesem Zeitpunkt bisher nicht sagen.