Jugendhilfeausschuss im Oberallgäu Minderjährige Intensivstraftäter in Immenstadt: So will das Jugendamt dagegen vorgehen

In Immenstadt beschäftigen immer wieder jugendliche Intensivstraftäter die Polizei. Wie das Jugendamt die Lage einschätzt und was es dagegen tun möchte.