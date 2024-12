So steht es ums Kanalnetz in Bad Hindelang

Die Gemeinde muss dafür sorgen, dass die Abwasserkanäle in Ordnung sind. In Bad Hindelang läuft ein großangelegtes Zehn-Jahresprogramm noch bis 2027. Das verschlingt mehrere Millionen Euro. In den Ortsteilen Oberjoch und Bad Oberdorf, so wurde in den letzten Tagen im Gemeinderat Bad Hindelang berichtet, seien die Arbeiten abgeschlossen. In Vorderhindelang geht es nun weiter. Die Ingenieursleistungen wurden vergeben.

