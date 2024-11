Ein Kino auf dem Allgäu Outlet?

Das Kino in Sonthofen bleibt weiter ein heißes Thema. Bekanntlich schließt die „Filmburg“ in der Kreisstadt nach über 100 Jahren mit der letzten Vorstellung am 30. Dezember, nachdem die Betreiberfamilie um Geschäftsführer Stephan Deidl den Betrieb nicht mehr aufrechterhalten kann. Nun ruft das Thema den Sonthofer Unternehmer Marc Wenz auf den Plan. Der Geschäftsführer des Allgäu Outlet hat Bürgermeister Christian Wilhelm die Option eines Kinos auf dem Geschäft im Sonthofer Süden vorgeschlagen.

