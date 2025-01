„Ich sehe jedes Konzert als Geschenk“: Harfenistin Silke Aichhorn spielt in Balderschwang

Harfenistin Silke Aichhorn bezeichnet ihr Leben als „Glück pur“, da sie das Privileg genießt, tolle Menschen, tolle Landschaften und tolle Orte kennenzulernen. „Ich bin unglaublich dankbar und stehe jeden Tag mit Freude auf, weil mich mein Beruf erfüllt – immer noch“, sagt die Traunsteinerin. Sie gibt am Montag, 13. Januar, um 20 Uhr ein Konzert in der Pfarrkirche St. Anton in Balderschwang, das von Radio Horeb veranstaltet und am Samstag, 25. Januar, um 13 Uhr im Musikmagazin gesendet wird. Die Zuhörer erwartet ein buntes Konzertprogramm mit Werken aus Barock, Klassik, Romantik und Moderne, aufgelockert durch Moderationen von Silke Aichhorn.

