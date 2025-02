Showdown im Kleinwalsertal: Bürgermeisterkandidaten stehen Rede und Antwort

Was sind die richtigen Zukunftsstrategien für das Kleinwalsertal? Wie kann man die Unternehmer im Tal stärken und den Tourismus auf einem hohen Niveau halten? Welche Lösungen gibt es, um die ärztliche Versorgung zu verbessern? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es bei der Podiumsdiskussion der Allgäuer Zeitung am Dienstag, 11. März, um 19.30 Uhr im Walserhaus in Hirschegg (Einlass ist bereits um 19 Uhr).

Podiumsdiskussion am 11. März im Walserhaus

Vor Ort stehen die Bürgermeisterkandidaten Gerd Hammerer (Offene Bürgerliste), Bernhard Fritz (Walser Liste) und Joachim Fritz (Joachim Fritz, Freiheitliche und Parteifreie Kleinwalsertal) vor der Gemeindewahl am Sonntag, 16. März, zu vielen Themen Rede und Antwort. Die Veranstaltung wird von unseren Redakteuren Michael Mang und Luke Maguire moderiert.

Die Kandidaten beantworten außerdem Fragen der Besucher: Diese können während der Veranstaltung Fragekarten ausfüllen oder ihre Fragen bis Freitag, 7. März, an die E-Mail-Adresse umfrage@allgaeuer-anzeigeblatt.net schicken.