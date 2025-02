Am 16. März gehen die Menschen in Vorarlberg zur Wahlurne. Dann stehen die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen an. Im Kleinwalsertal haben die Bürgerinnen und Bürger die Wahl aus nun drei Kandidaten für das Bürgermeisteramt. Denn mit Bernhard Fritz steht neben Gerd Hammerer und Joachim Fritz der dritte Bewerber für die Nachfolge von Andi Haid bereit.

