Dieser Bürgermeister will Oberallgäuer Landrat werden, sollte Baier-Müller in den Bundestag wechseln

Der Sonthofer Bürgermeister Christian Wilhelm (51) will unter Umständen Oberallgäuer Landrat werden. Das wäre der Fall, sollte die amtierende FW-Landrätin Indra Baier-Müller im Februar in den Bundestag gewählt werden. Denn dann müsste sie ihr Mandat als Landrätin ab der Vereidigung zurückgeben. Für diesen Fall erklärte sich jetzt Wilhelm zur Kandidatur bereit.

Nach Ansicht von Dr. Philipp Prestel, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Kreistag, spricht sehr viel dafür, dass die Partei bei der Bundestagswahl am 23. Februar in mindestens drei Wahlkreisen ein Direktmandat erzielt. Dann wären die Freien Wähler aufgrund des Wahlrechts als Fraktion in zweistelliger Zahl im künftigen Bundestag vertreten. Baier-Müller wäre damit künftig Bundestagsabgeordnete, sagt Prestel mit Blick auf ihre „herausragende Platzierung“ auf Platz zwei der Landesliste. Sie dürfte dann aber ab der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestags nicht weiter das Amt der Landrätin ausüben.

Landratswahl Oberallgäu: Wilhelm tritt an, falls Baier-Müller wechselt

Unter diesem Vorzeichen hat sich Bürgermeister Wilhelm laut Prestel auf Bitten der FW-Kreistagsfraktion und im Einvernehmen mit der Landrätin bereit erklärt, bei der dann nötigen außertourlichen Landratswahl im Sommer für die Freien Wähler als Landrat zu kandidieren. Prestel spricht von einer „exzellenten Nachfolgeregelung“ – „wenn, wie zu erwarten ist, Indra Baier-Müller in den Bundestag einziehen wird“.

Christian Wilhelm: Neue Herausforderung lockt

Für Wilhelm keine leichte Entscheidung. Er fühlt sich in Sonthofen wohl - auch dank der breiten Unterstützung bei den Bürgern, im Rathaus-Team und politisch. Andererseits lockt ihn die neue Herausforderung, auf größerer Ebene etwas zu bewirken. Wichtige Themen gebe es im Landkreis genug, verweist Wilhelm auf Aufgabenfelder wie Schulbau, öffentlichen Nahverkehr, Verkehrsvernetzung sowie Auswirkungen der Krankenhausreform.

Christian Wilhelm ist seit 2014 Bürgermeister in Sonthofen und Mitglied des Oberallgäuer Kreistags (dort stellvertretender FW-Fraktionsvorsitzender). Wilhelm ist verheiratet und hat zwei Kinder. Daneben ist er unter anderem Aufsichtsratsvorsitzender der Allgäuer Kraftwerke und der Wirtschaftsförderung Sonthofen, Vize-Aufsichtsratsvorsitzender des Sozial-Wirtschafts-Werkes, Verwaltungsrat der Sparkasse Allgäu, Vize-Vorsitzender des Abwasserverbandes Obere Iller, Vorsitzender der Allgäu-Pflege, Aufsichtsrat in der Energiegesellschaft Oberallgäu und Mitglied im Kuratorium der Hochschule Kempten. Wechselt Baier-Müller in den Bundestag, soll laut Regierung von Schwaben binnen drei Monaten die Neuwahl des Landrats oder der Landrätin folgen. Die Frist beginnt mit Feststellung des Wahlergebnisses der Bundestagswahl.