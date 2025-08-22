So wird eine Gerechtigkeitslücke geschlossen, sagt unsere Autorin und verteidigt die Reform der Mütterrente

Die andauernde, teils polemisch geführte Diskussion um die Mütterrente ärgert mich gewaltig. Dabei ist dieses Gesetz, wie oft vorgegaukelt wird, nicht neu. Die Mütterrente gibt es seit 2014. Und Millionen von Eltern profitieren schon heute davon. Nur: Manche Mütter (oder auch Väter) bekommen mehr, andere weniger. Dabei geht es um die viel diskutierten 20 Euro im Monat.

Aber mal von vorn und genau erklärt: Alle Mütter (oder auch Väter) bekommen Rentenpunkte für die Erziehung ihrer Kinder in Deutschland. Egal, ob sie da gearbeitet haben oder nicht. Kinder zählen. Das ist gut und richtig. Beamtinnen haben ihre eigenen Regelungen.

Wer diese Rente beantragt, Mutter oder Vater, darüber müssen sich die Eltern einigen. Die Mütterrente erhöht das Ruhestandsgeld dauerhaft. Soweit so gut.

123 Euro mehr pro Monat für ein Kind

Momentan werden 36 Monate Erziehungszeit für Kinder, die ab 1992 geboren sind, anerkannt. Das sind knapp 123 Euro Rente pro Kind und pro Monat. Wer allerdings vor 1992 Kinder zur Welt gebracht hat, bekommt nur 30 Monate Erziehungszeit anerkannt und deshalb pro Kind 20,40 Euro weniger, warum auch immer.

Die Oberallgäuer Seniorenbeauftragte Christine Rietzler (Grüne) sagt: „Mütterrente klingt ja gut, deshalb wurde der Begriff auch als Wahlkampfthema benutzt. Wenn man allerdings näher hinschaut, werden mehr als fünf Milliarden für ein Bürokratiemonster ausgegeben, bei dem unterm Strich bei jeder Frau ca. 20 Euro mehr auf dem Rentenbescheid stehen.“

Das stimmt nicht ganz. 20 Euro mehr, das gilt nur für Eltern von vor 1992 geborenen Kindern. Sie sollen mit den anderen Müttern (Vätern) gleichgestellt werden. Nur darum geht es bei der Mütterrente III und das wird bei der Debatte meist unterschlagen.

Bereits 2014 wurde die sogenannte Mütterrente eingeführt mit dem willkürlich gewählten Geburts-Stichtag der Kinder: 31.12.1991. Nur für später Geborene gibt es die volle Anerkennung der Erziehungszeit von drei Jahren. Für ältere Kinder gab es zunächst zwei Jahre Erziehungszeit gutgeschrieben, ab 2019 zweieinhalb Jahre. Mit der neuen Mütterrente III, die hoffentlich bald beschlossen wird, gibt es endlich eine Gleichstellung von drei Jahren für alle.

Diese Änderung ist längst überfällig

Diese Änderung ist längst überfällig und im Koalitionsvertrag festgelegt. Die CSU hat sich sehr dafür eingesetzt. Stichtag soll 1. Januar 2027 sein. Hoffentlich bleibt es dabei.

Befürworter der Mütterrente haben manche Kritik einstecken müssen. „Wahlgeschenk“ wurde beispielsweise moniert. Wer so redet, hat ein seltsames Verständnis von Gerechtigkeit oder keine Ahnung von der Materie.

Es sollte selbstverständlich sein, alle Mütter (Väter) rentenrechtlich gleich zu behandeln.