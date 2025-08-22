Icon Menü
Mütterrente III: Gleichstellung für alle Eltern endlich in Sicht – das müssen Sie zur Reform wissen

Das sollten Eltern wissen

Mit der Reform der Mütterrente wird eine Gerechtigkeitslücke geschlossen

Nicht nur Mütter, auch Väter können von der Mütterrente profitieren. Pro Kind werden über 100 Euro monatlich ausbezahlt. Aber bislang bekommen nicht alle gleich viel.
Silvia Reich-Recla
Von Silvia Reich-Recla
    • |
    • |
    • |
    Frauen, die ihre Kinder ab 1992 zur Welt gebracht haben, bekommen derzeit mehr Rentenpunkte gutgeschrieben als Mütter oder Väter mit älteren Kindern.
    Frauen, die ihre Kinder ab 1992 zur Welt gebracht haben, bekommen derzeit mehr Rentenpunkte gutgeschrieben als Mütter oder Väter mit älteren Kindern. Foto: Carolin Jacklin

    Die andauernde, teils polemisch geführte Diskussion um die Mütterrente ärgert mich gewaltig. Dabei ist dieses Gesetz, wie oft vorgegaukelt wird, nicht neu. Die Mütterrente gibt es seit 2014. Und Millionen von Eltern profitieren schon heute davon. Nur: Manche Mütter (oder auch Väter) bekommen mehr, andere weniger. Dabei geht es um die viel diskutierten 20 Euro im Monat.

