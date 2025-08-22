Mit der Reform der Mütterrente wird eine Gerechtigkeitslücke geschlossen

Die andauernde, teils polemisch geführte Diskussion um die Mütterrente ärgert mich gewaltig. Dabei ist dieses Gesetz, wie oft vorgegaukelt wird, nicht neu. Die Mütterrente gibt es seit 2014. Und Millionen von Eltern profitieren schon heute davon. Nur: Manche Mütter (oder auch Väter) bekommen mehr, andere weniger. Dabei geht es um die viel diskutierten 20 Euro im Monat.
Das sollten Eltern wissen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden