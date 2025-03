Neben dem Allgäulino wird eine Kita gebaut

Wertach wächst. Neue Wohnungen für junge Familien wurden in den vergangenen Jahren geschaffen. Demzufolge platzt die Kita St. Ulrich aus allen Nähten. Ein Anbau in Modulbauweise sorgt seit 2023 für Entlastung. Und seit Kurzem ist bekannt: Die Gemeinde Wertach baut eine neue Kita, und zwar in der Nähe des Freibads und neben dem Freizeitpark „Allgäulino“. Kostenpunkt: 3,2 Millionen Euro. Geplante Fertigstellung: Sommer 2026.

