Betrunkener randaliert, verletzt sich - und geht auf Polizei und Rettungsdienst los

Ein betrunkener Mann hat am Montagabend in Obermaiselstein randaliert und dabei Polizisten und Rettungskräfte attackiert. Wie die Polizei mitteilt, beschädigte der 24-Jährige zuerst mehrere Einrichtungsgegenstände in seinem Appartement. Danach schlug er eine Glasscheibe ein und verletzte sich dabei schwer an der Hand.

Betrunkener randaliert in Obermaiselstein - und geht auf Einsatzkräfte los

Gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten und den Rettungskräften verhielt sich der Mann aggressiv und ließ sich nicht behandeln, weshalb er laut Polizeibericht gefesselt werden musste. Er trat dabei um sich und beleidigte die Einsatzkräfte. Um ihn ärztlich zu versorgen, musste er auch während der Fahrt ins Krankenhaus und in der Klinik fixiert werden. Die Polizeiinspektion Sonthofen ermittelt.

