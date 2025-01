Was macht Obermaiselstein mit 300 Quadratmetern Grund in bester Dorflage?

250 Personen passen in den Kursaal von Obermaiselstein und fast jeder Platz war besetzt. Die Obermaiselsteiner wollten Argumente hören und mitdiskutieren zum Bürgerentscheid am 23. Februar. Dann stellen die Bürgerinnen und Bürger die Weichen für ein rund 300 Quadratmeter großes Grundstück nördlich der Alten Schmiede. Die entscheidende Frage ist: Soll es an den Freistaat verkauft werden, der darauf ein Bürogebäude fürs Alpinium bauen will? Oder soll es in Hand der Gemeinde bleiben?

Ausverkauf der Heimat?

Beide Parteien hatten zunächst 30 Minuten Zeit, ihre Argumente darzulegen. Bürgerentscheid-Mitinitiator Klemens Schmiedeler sprach vom „Ausverkauf unserer Heimat“. Die Alte Schmiede solle frei sichtbar sein. Dazu passe eine Bebauung seitens des Freistaats nicht. Die von der Gemeinde angestrebte Kooperation des Alpiniums mit der „Schmitte“ sei nicht nötig, um diese zu beleben. Die Gemeinde könne sich den Betrieb des denkmalgeschützten Gebäudes auch allein leisten, ergänzte Florian Schmid.

Synergie von Alter Schmiede und Alpinium?

Bürgermeister Frank Fischer legte den Standpunkt des Gemeinderats dar, der sich für einen Neubau des Alpiniums durch den Freistaat einsetzt. „Alpinium und Alte Schmiede gehören zusammen“, betonte er. Durch eine Kooperation spare sich die Gemeinde die Kosten für die geplante Dauerausstellung im Obergeschoss der Schmitte (180.000 Euro) sowie 45.000 Euro pro Jahr für Personal und Nebenkosten. Mit den Einnahmen aus dem Grundstücksverkauf - 150.000 bis 200.000 Euro - könne die Gemeinde die Innenausstattung eines künftigen Dorfladens finanzieren.

Johannes Natter und Susanne Dieter beschäftigte die Frage, warum die 14 Beschäftigten des Alpiniums nicht einfach in ihren aktuellen Büros im ehemaligen Raiffeisen-Gebäude und der Alten Schule bleiben können. Die bestehenden Räume seien zu klein, erklärte Zweiter Bürgermeister Michael Stetter. Außerdem seien sie nicht Arbeitsschutz-konform, sodass man viel Geld investieren müsse, um sie dauerhaft nutzen zu können, erklärte Ex-Bürgermeister Peter Stehle.

Stehle warb für einen Verkauf der 300 Quadratmeter an den Freistaat. Es gehe darum, Leben in die Alte Schmiede zu bringen. Ohne Zutun des Alpiniums befürchtet er, dass die Schmitte „ein Heimatmuseum wird, in das man nur einmal reingeht. Und dann sieht es sich keiner mehr an“.

Kritik: Informationsschreiben „bedrohlich“

Anton Schöll kritisierte das vierseitige Informationsschreiben, mit dem die Gemeinde die Bürgerinnen und Bürger über den Entscheid informierte. „Das liest sich bedrohlich“, fand er und stellte klar, dass die darin aufgelistete Förderung für die Gemsbeobachtungsstation und den Themenweg in Obermaiselstein nichts mit dem Bürgerentscheid zu tun haben. Auch der frühere Bürgermeisterkandidat Roman Schmid warf Gemeinderat und Bürgermeister vor, in dem Informationsschreiben „Sachen verdreht“ zu haben.

Was arbeiten die Ranger des Alpiniums?

Eng verknüpft war die Diskussion mit Unverständnis für die Arbeit des Alpiniums und der Frage: „Was tun die Ranger eigentlich?“, wie der 87-Jährige Franz Müller formulierte. Gemeinderat Michael Lohmüller war es wichtig zu klären: „Dreht sich‘s nur um den Grundstücks-Verkauf oder dreht sich‘s ums Alpinium?“

Gemeinderat Martin Maier betonte, dass die Bebauung des Grundstücks neben der Alten Schmiede sehr sensibel sei. Dafür brauche es eine besondere Architektur. Angesicht der Diskussion um die geplanten Projekte entlang des Riedbgerpasses bis Balderschwang bat er das Alpinium: „Bitte legt ein Gesamtkonzept vor.“

Alpinium erklärt seine Arbeit

Bürgermeister Frank Fischer schlug vor, dem Kompetenzzentrum für Umweltschutz in den Alpen die Gelegenheit zu geben, seine Arbeit zu erklären. Das sagte tags darauf eine Informationsveranstaltung zu. Sie findet am Dienstag, 11. Februar, um 20 Uhr im Haus des Gastet statt.