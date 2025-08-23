Icon Menü
Oberstdorf: Autofahrer ignoriert Einbahnstraße - als Zeugin Foto schießen will, fährt er auf sie zu

Vorfall in Oberstdorf

Autofahrer ignoriert Einbahnstraße - als Zeugin Foto schießen will, fährt er auf sie zu

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sucht die Polizei nach einem Autofahrer - und nach Zeugen. Grund dafür ist ein Vorfall in einer Einbahnstraße.
Von Allgäuer Zeitung
    In verbotener Richtung für ein bislang unbekannter Autofahrer durch die Oberstdorfer Gartenstraße (Symbolbild)
    In verbotener Richtung für ein bislang unbekannter Autofahrer durch die Oberstdorfer Gartenstraße (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa

    Nach Angaben der Polizei war ein Autofahrer mit seinem Wagen am Freitagnachmittag durch die Gartenstraße trotz bestehender Einbahnregelung in entgegengesetzter Fahrtrichtung gefahren. Eine Zeugin beobachtete dies am Fahrbahnrand. Als die Frau zum Beweis ein Foto des Wagens machen wollte, beschleunigte der Fahrer und fuhr nur knapp an der Zeugin vorbei.

    Einbahnstraße ignoriert: Polizei sucht Zeugen und den Fahrer

    Die Polizei ermittelt nun gegen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zeugen, die Angaben zum Hergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sonthofen unter der Rufnummer 08321/6635-0 zu melden.

    Lesen Sie auch: Ein 20-Jähriger muss sterben, weil ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer in Neugablonz in seinen BMW rast. Die Polizei fahndet nach dem Unfallverursacher.

