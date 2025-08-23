Autofahrer ignoriert Einbahnstraße - als Zeugin Foto schießen will, fährt er auf sie zu

Nach Angaben der Polizei war ein Autofahrer mit seinem Wagen am Freitagnachmittag durch die Gartenstraße trotz bestehender Einbahnregelung in entgegengesetzter Fahrtrichtung gefahren. Eine Zeugin beobachtete dies am Fahrbahnrand. Als die Frau zum Beweis ein Foto des Wagens machen wollte, beschleunigte der Fahrer und fuhr nur knapp an der Zeugin vorbei.

Einbahnstraße ignoriert: Polizei sucht Zeugen und den Fahrer

Die Polizei ermittelt nun gegen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zeugen, die Angaben zum Hergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sonthofen unter der Rufnummer 08321/6635-0 zu melden.

