„Parken die Straße zu!“ - Hier fordert die Sonthofer CSU ein Parkverbot

Die CSU-Fraktion im Sonthofer Stadtrat hat einen Antrag auf Errichtung eines Wanderparkplatzes im Ortsteil Hofen gestellt. Ziel der Initiative ist es laut Stadtrat Florian Schwarz, das bestehende Verkehrs- und Parkproblem für Anwohner und Landwirte nachhaltig zu lösen und die Sicherheit für Verkehrsteilnehmer zu erhöhen.

Stadtrat Schwarz: Parkverbot erhöht Verkehrssicherheit

„Das Problem ist schon länger bekannt: Die Besucher parken die Straße zwischen Hofen und Margarethen zu. Darüber haben uns Anwohnerinnen und Anwohner informiert. Über den Sommer und auch im Winter parken viele Autofahrer auf der Verbindungsstraße, um ihren Tagesauflug in Richtung Sonthofer Hof zu beginnen“, sagt Schwarz. „Das führt dazu, dass die wichtige Verbindungsstraße gerade im Hinblick auf Rettungsfahrzeuge und landwirtschaftliche Maschinen nur eingeschränkt befahrbar bleibt.“

Die Stadtverwaltung soll nun prüfen, so der Antrag der CSU, ob auch ein Parkverbot auf dieser Verbindung kommen soll. Dieses, ab der Kreuzung an der Hofener Kapelle in Richtung Margarethen, soll laut Schwarz „die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer erhöhen“. Mit der Errichtung eines Wanderparkplatzes im Ortsteil Hofen wolle man zudem den Einheimischen und Touristen „ein attraktives Parkangebot für ihren Tagesausflug“ zum Sonthofer Hof zur Verfügung stellen.