Das ist die DAV-Hütte Prinz-Luitpold-Haus

Auf 1846 Metern liegt die älteste Hütte der Allgäuer Alpen: das Prinz Luitpold-Haus. Das Haus wurde 1880 erbaut und befindet sich rund 750 Meter unterhalb des Gipfels des Hochvogels.

So hat das Prinz Luitpold-Haus geöffnet

Die Sommersaison ist in der Regel von Anfang Juni bis Anfang Oktober. In der Zeit von Oktober bis Juni hat die Hütte geschlossen und der Winterraum steht für Selbstversorger mit Brennholz und Gasherd zur Verfügung. Die Schneeschmelze und der nahegelegene See versorgen die Wanderer in der Hütte mit Wasser.

Icon Vergrößern Das Team um die Pächter Erd am Ende der ersten Saison 2020. Foto: Michael Munkler (Archivbild) Icon Schließen Schließen Das Team um die Pächter Erd am Ende der ersten Saison 2020. Foto: Michael Munkler (Archivbild)

Das bietet das Prinz-Luitpold-Haus

Die Hütte bietet rund 160 Schlafplätze für Wanderer an, davon sind 48 Betten. Der Winterraum hat 16 Schlafplätze. Während der Sommermonate gibt es für die Gäste ein Halbpensionsmenü mit Frühstück. Seit 2019 bewirtet Familie Erd die Hütte, seit 2021 setzen die Wirte auf Bioprodukte.

Icon Vergrößern Abendstimmung auf der nördlichen Terrasse des Prinz-Luitpold-Hauses. Foto: Thilo Kreier (Archivbild) Icon Schließen Schließen Abendstimmung auf der nördlichen Terrasse des Prinz-Luitpold-Hauses. Foto: Thilo Kreier (Archivbild)

Das sind die Kosten für die Übernachtung im Prinz-Luitpold-Haus

Erwachsene zahlen 27 Euro fürs Matrazenlager und fürs Mehrbettzimmer 37 Euro

Junioren (19-25 Jahre) zahlen 24 bzw. 37 Euro

Kinder (7-18 Jahre) kosten 19 bzw. 25 Euro

und Kinder bis 6 Jahre 0 Euro fürs Matrazenlager und 20 Euro fürs Mehrbettzimmer

für DAV-Mitglieder gibt es einen Preisnachlass von 12 Euro

die Halbpension ist nicht in der Übernachtung vorhanden

So geht es zum Prinz-Luitpold-Haus

Südlich der B308 bei Bad Oberdorf geht es nach Hinterstein. Mit dem Bus geht es rund jede Stunde dann bis zum Giebelhaus - der Verkehr ist für die Öffentlichkeit gesperrt. Auf die Wanderer wartet dann vom Giebelhaus ein Weg von ca. 2 Stunden und 15 Minuten bis sie an der Hütte ankommen.

Diese Hütten sind in der Nähe

Kemptener Hütte auf 1844 Metern Höhe - Gehzeit 8 - 10 Stunden

Landsberger Hütte auf 1810 Metern Höhe - Gehzeit 6 - 7 Stunden

Willersalpe auf 1456 Metern Höhe - Gehzeit 6 - 8 Stunden

Edmund-Probst-Haus auf 1932 Metern Höhe - Gehzeit 4 -5 Stunden

Im Winter kann es für Wanderer brenzlig werden

Immer wieder kommt es zu Einsätzen der Bergwacht – so auch vor wenigen Tagen, als Wanderer am Hochvogel nicht auf Warnungen gehört haben. Sie wurden von der Luitpold-Hütte evakuiert. Im Winter gefährdet das Wetter in den Bergen mehr als sonst Wanderungen. Oberhalb der Schneegrenze ist mit Absturzgefahr zu rechnen. Der Deutsche Alpenverein warnt nicht nur vor Abstürzen auf Altschnee, sondern auch vor Wetterumschwüngen, wie nahende Gewitter bei Aufstiegen.