„Grenzenloser Radspaß“ mit Pumptrack in Bad Hindelang

Ein Pumptrack, das war der große Wunsch der Jugendlichen in Bad Hindelang. Der wurde vor einem Jahr eingeweiht als große Freizeitanlage mit teilweise asphaltiertem Untergrund, einer Wellenbahn (Pumptrack) sowie Rampen für kleine Sprünge. Das alles befindet sich hinter der Talstation der Hornbahn. Bald wird ein benachbartes Areal die Freizeitanlage vergrößern. Die neuen Bauten darauf, so hieß es in der jüngsten Gemeinderatssitzung, sollen im Rahmen des Interreg-Projekts „Grenzenloser Radspaß“ realisiert werden.

