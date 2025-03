„Mediterran“ in Sonthofen schließt: Das steckt dahinter und das sind die Pläne für die Zukunft

Das italienische Restaurant „Mediterran“ in der Innenstadt von Sonthofen schließt im kommenden September seine Türen. Bereits jetzt ist der Verpächter des Gebäudes in der Schnitzer-Straße 1, die Sturm KG, auf der Suche nach einem neuen Pächter. In diesem betreiben Markus Paul und Ogün „Sunny“ Ücten seit Herbst 2023 die Gaststätte - die Schließung in diesem Jahr kommt plötzlich. Schlechtes Feedback kann kaum ein Grund dafür, immerhin fallen die Bewertungen online mit 4,8 von 5 Sternen gut aus. Und auch vor Ort können die Betreiber keine Erfolgslosigkeit beklagen. Was steckt also hinter der Schließung?

Linda Rossmanith Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sonthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Restaurant Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis