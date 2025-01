Drei Verletzte bei Rodelunfällen im Allgäu

Am Montag wurden im Allgäu insgesamt drei Menschen bei Rodelunfällen verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ereigneten sich die Unfälle in Oberstdorf und Buchenberg.

Demnach fuhr in Buchenberg eine 38-jährige Schlittenfahrerin in ein geparktes Auto. Die Frau fuhr ohne Helm und mit den Füßen voraus gegen das Fahrzeug, weswegen sie sich Verletzungen an den Beinen zuzog. Sie musste per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Am Auto entstand Sachschaden.

Junge rast in stehende Frau - beide müssen ins Krankenhaus

Der zweite Unfall ereignete sich nahe der Seealpe unterhalb der Mittelstation der Nebelhornbahn. Dort fuhr ein elfjähriger Junge mit seinem Rodel den Hang hinab. Am Ende der Rodelbahn bekam der Junge wegen seiner hohen Geschwindigkeit die Kurve nicht mehr. Er rodelte ungebremst in eine 53-jährige Frau, die hinter einem Fangzaun stand. Beide Beteiligten stürzten zu Boden und wurden bei dem Zusammenprall verletzt. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser.