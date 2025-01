Dauerparker auf die Straße gesetzt? Diskussion um Marktanger-Garage in Sonthofen

Das Großprojekt hat begonnen: Mit dem Jahresbeginn läuft die Generalsanierung der Marktanger-Tiefgarage in Sonthofen an. Im ersten Schritt steht die Betonsanierung an – in den kommenden zwei Jahren soll die aus dem Jahr 1991 stammende Garage im Zentrum der Kreisstadt für über zwölf Millionen Euro wieder in Schuss gebracht werden. Offen war lange, was mit Dauerparkern für die Zeit des Bauprojekts geschieht und, ob der Bedarf an Kurzzeitparkern auch während der Sperrungen weiterhin gedeckt werden kann.

