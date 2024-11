Der schiefe Weg von Sibratsgfäll macht gewaltige Hangrutschung fühlbar

Neue Ausstellungselemente gibt es auf der Georunde Sibratsgfäll in Vorarlberg nahe Balderschwang. So kann man jetzt auf schief gestellten Stühlen und Tischen in der Landschaft erleben, wie sich der Aufenthalt in der Schräge anfühlt. Hintergrund ist eine gewaltige Hangrutschung im Ortsteil Rindberg. Viele Gebäude wurden damals mitgerissen, stellten sich schräg oder wurden ganz zerstört.

Eine rund 250 Fußballfelder große Fläche war im Frühjahr 1999, also vor 25 Jahren, an den Südhängen des Feuerstätterkopfes ins Rutschen geraten. Im Schneckentempo glitten die Erdmassen nach unten und rissen Bäume sowie Stromleitungen mit sich. 17 Gebäude wurden größtenteils zerstört. Die Erdbewegungen reichten bis in 70 Meter Tiefe. Menschen kamen bei der Naturkatastrophe glücklicherweise nicht zu Schaden. Erst im Spätherbst 1999 kam die Rutschung allmählich zum Stillstand.

Schiefer Weg von Sibratsgfäll: Themenweg vermittelt Naturkatastrophe

Im Winter 1998/99 war ungewöhnlich viel Schnee im gesamten Alpenraum gefallen. Und im Frühjahr 1999 (mit dem „Pfingsthochwasser“ der Iller) regnete es mehr als sonst üblich. Zusammen mit der Schneeschmelze waren die Böden durchweicht. Die besonderen geologischen Verhältnisse des Hangs der „Parzelle Rindberg“ bei Sibratsgfäll begünstigten das Abgleiten der Erdmassen, die sich mit Fließgeschwindigkeiten von bis zu 20 Meter pro Tag talwärts bewegten und vieles mitrissen.

Felbers schiefes Haus ist heute so etwas wie das Symbol der Katastrophe vor 25 Jahren.

„Felbers schiefes Haus“ ist heute so etwas wie das Symbol der Katastrophe. Besucher erhalten einen Eindruck vom Leben in Schieflage. Vor allem auf der Treppe fühlt man sich durch die Neigung wie betrunken. Im Haus befindet sich heute ein kleines Museum. Darin wird über die geologischen Zusammenhänge, die Naturkatastrophe von 1999 und über den Naturpark Nagelfluhkette informiert. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Für eine Führung durch das schiefe Haus können sich Gruppen ab sechs Personen bei der Tourist-Info anmelden. Mehr Informationen gibt es unter: www.sibra.at

Gänzlich zu stoppen sind die Erdbewegungen des Hangs nicht

Auch das Gasthaus „Alpenrose“ war 1999 mit den Erdmassen viele Meter nach unten gerutscht und in Mitleidenschaft gezogen worden. Doch es konnte gerettet werden und steht heute noch.

Auch wenn die Rutschung von 1999 Vergangenheit ist: Gänzlich zu stoppen sind die Erdbewegungen des Hangs nicht. So wandert die neu aufgebaute Kirche des Dorfes jährlich um einen Zentimeter talwärts, das Feuerwehrhaus um zweieinhalb Zentimeter, einzelne Häuser sogar um bis zu sechs Zentimeter. Bei Restaurierungen und Neubauten war diese besondere Situation aufgrund der geologischen Verhältnisse berücksichtigt worden.

An die Ereignisse vor 25 Jahren erinnert die Georunde Sibratsgfäll mit vielen Informationstafeln und Objekten, wie beispielsweise schiefe Sitzgruppen aus Metall. Ganz oben auf dem Rundweg steht die Kapelle zum Heiligen Sankt Wendelin. Das Kirchlein wurde bei der Hangrutschung vor 25 Jahren rund 40 Meter talwärts verschoben und stark beschädigt, trotzte aber wie durch ein Wunder den Naturgewalten.

Atemberaubender Blick auf die Gottesackerwände

Der Verein „Bewegte Natur“ und die Gemeinde Sibratsgfäll sanierten 2019 die Kapelle. Dort oben bietet sich ein atemberaubender Blick auf die Gottesackerwände, den Hohen Ifen und die nahen Berge des Bregenzerwaldes. Die Georunde ist aufgrund der südseitigen Lage oft auch noch im Spätherbst und in schneearmen Witterungsperioden sogar in den Wintermonaten begehbar. Wer länger unterwegs sein will, kann die Georunde mit einer Besteigung des 1645 Meter hohen Feuerstätterkopfes verbinden.