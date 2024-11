So soll der Wanderweg zum Schrecksee in Hinterstein sicherer für alle werden

Besonders in der Coronazeit war der Schrecksee beliebtes Sommer-Ausflugsziel. Hunderte von Bergwanderern waren an manchen Tagen unterwegs zum Stausee auf 1800 Metern Höhe. Manch einer sogar mit Luftmatratze und Bade-Ente. Bei Einheimischen sorgt das für Empörung. Auswärtige haben da offensichtlich einen anderen Blick darauf, wissen aber oft nicht, wie steil und lang der Weg nach oben ist. Annette Spies, zuständig fürs Projekt „Innovatives Besuchermanagement zwischen Berg und Tal“ berichtete im Gemeinderat Bad Hindelang, wie der Weg zum See künftig gestaltet wird.

