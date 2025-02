Schutz vor Magen-Darm-Infekten: Das rät der Experte

Das ist kein Einzelfall: Einige Zeit nach dem Essen wird einem übel, der Magen krampft, das zuvor Gegessene sucht sich einen schnellen Weg nach draußen, beispielsweise als Brech-Durchfall. Eine Magen-Darm-Infektion bricht in der Regel plötzlich aus und verschwindet oft auch schnell wieder. Sie kann aber auch anhalten und gefährlich sein. „Durch Lebensmittel übertragbare Erkrankungen. Wie kann man sich davor schützen?“ Dieser Frage ging Dr. Ulrich Bäcker, Chefarzt der Inneren Medizin und Gastroenterologie an der Klinik Oberstdorf, in einem Vortrag in Sonthofen auf den Grund. Wir hakten nach.

