Sonthofen: 24-Jähriger klaut mehrmals im Elektrogeschäft – Polizei findet Diebesgut

Sonthofen

Mann klaut mehrmals im gleichen Geschäft – weniger heimlich als er glaubt

Die Polizei fasst einen Dieb, der sich in einem Elektrogeschäft in Sonthofen bedient hatte. In seiner Wohnung entdecken die Beamten mehr – nun gibt es gleich mehrere Anzeigen.
    Die Polizei hat in Sonthofen einen Mann geschnappt, der in einem Elektrogeschäft Waren im Wert von mehreren hundert Euro einsteckte.
    Die Polizei hat in Sonthofen einen Mann geschnappt, der in einem Elektrogeschäft Waren im Wert von mehreren hundert Euro einsteckte. Foto: Felix Kästle, dpa (Symbolbild)

    Die Polizei hat einen Mann in Sonthofen überführt, der wegen mehrerer Diebstähle und Sachbeschädigung gesucht worden war. Es handelt sich dabei um einen 24-Jährigen.

    In seiner Wohnung fanden die Beamten das Diebesgut. Darunter: Zwei Elektroschocker und ein Teleskopschlagstock, die in Deutschland als verbotene Gegenstände gelten.

    Polizei schnappt Dieb – illegale Gegenstände sichergestellt

    Laut Polizeibericht konnten weitere Gegenstände in der Wohnung des 24-Jährigen einem Elektrogeschäft in Sonthofen zugeordnet werden. Videoaufzeichnungen zeigen, wie er innerhalb weniger Tage mehrfach in das Geschäft ging und Waren im Wert von mehreren hundert Euro einsteckte. Danach verließ er den Laden, ohne zu bezahlen.

    Den Mann erwarten nach Polizeiangaben nun nicht nur Anzeigen wegen Diebstahls, sondern auch wegen Sachbeschädigung und nach dem Waffengesetz.

