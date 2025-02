AZ-Redakteurin probiert es aus - Darauf kommt es bei der Selbstverteidigung an

Blaue Augen starren mich an, Hände packen meine Handgelenke und schon kracht mein Rücken gegen eine Wand. Ein Bein schiebt sich zwischen meine Beine. Ich kann mich nicht mehr bewegen, bin an der Wand festgenagelt - im echten Leben ein absolutes Horrorszenario. Doch ich befinde mich zusammen mit sechs weiteren Frauen in einem Trainingsraum in Sonthofen. Heute lernen wir, wie wir uns selbst verteidigen können.

Katharina Knoll Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sonthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Selbstverteidigung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis