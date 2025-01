„Ich dachte: Jetzt ist Feierabend“ - Mann steht wegen Schuss mit Softairwaffe auf Passant vor Gericht

Als er in den Lauf einer Pistole schaute, dachte er: „Jetzt ist Feierabend.“ Das, was ein 52-Jähriger vor dem Amtsgericht Sonthofen beschrieb, klang wie eine Szene aus einem Actionfilm. Doch das Ganze fand im beschaulichen Sonthofen statt. Vor dem Jugendrichter am Amtsgericht stand dafür ein heute 19-Jähriger. Der junge Mann soll laut Anklage aus einem Auto heraus mit einer Softairpistole auf den 52-Jährigen geschossen haben.

