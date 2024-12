Blaichacher müssen mehr fürs Trinkwasser zahlen

Da müssen Rohre und Leitungen undicht sein. Das ist schon seit ein paar Jahren klar. Denn aus den gemeindlichen Quellen sprudelte mehr Wasser, als im Endeffekt in den angeschlossenen Blaichacher Haushalten verbraucht wurde. Die Gemeinde hat gehandelt und zunächst einmal Messzonen eingerichtet, um schneller klären zu können, in welchem Bereich Rohrbrüche entstanden sind. Zudem soll nun bei Ettenbsberg ein neuer Wasserhochbehälter eingebaut werden, unter anderem, um im Falle eines Falles genügend Löschwasser zur Verfügung zu haben. Mehrere Millionen Euro werden bis 2040 investiert. Das müssen die Blaichacher über die Gebühren wett machen. Die werden ab 2025 erhöht.

2,69 Euro für einen Liter Leitungswasser

Der Blaichacher Gemeinderat beschloss, sowohl die Grundgebühren als auch die Verbrauchsgebühren zu erhöhen: Momentan kostet ein Kubikmeter Trinkwasser 1,91 Euro. Ab 2025 steigt der Preis auf 2,69 Euro. Dazu kommt die Grundgebühr. Die steigt beispielsweise in einem Einfamilienhaus von 65 auf 78 Euro. Bürgermeister Christof Endress verweist darauf, dass die Abgaben fürs Wasser und Abwasser kostendeckend berechnet werden. Die Gemeinde darf also weder Gewinne noch Verluste verbuchen. In Blaichach, wie in den meisten anderen Kommunen auch, werden die Gebühren für vier Jahre festgelegt. Sie gelten ab 2025.

Ein neuer Hochbehälter muss her

Um genügend Wasser vorhalten zu können, auch im Falle eines Brandes, wird ein neuer Hochbehälter gebaut. Früher gab es im Ortsteil Ettensberg schon einmal einen Hochbehälter. Der, so hieß es in der Gemeinderatssitzung, könne aber nicht reaktiviert werden. Eine Sanierung sei nicht mehr möglich. Die Versorgung von Ettensberg, Tanne und Altmummen erfolgt seit mehr als 30 Jahren durch eine Druckerhöhung im Hochbehälter Blaichach beziehungsweise durch eine Druckminderung vom Hochbehälter Schwanden. Zur Versorgungssicherheit soll der neue Hochbehälter installiert werden.

Ein langfristiges Investitionsprogramm

Das ist für 2025/26 vorgesehen. Dem langfristigen Investitionsprogramm seitens Wasserwerk, Bauamt und der Beraterfirma RBS Wave ist zu entnehmen, dass auch eine Sanierung der Quellfassungen vorgesehen ist sowie ein Neubau des Quellfassungsgebäudes (2029 bis 2032). Bis 2040 sollen zudem die Hochbehälter Blaichach, Schwanden und Kapf saniert werden.

Bürgermeister Christof Endreß hob in der Gemeinderatssitzung die rechtlichen Aspekte der großen Investitionen in die Wasserversorgung hervor. Die Gemeinde sei als Versorger verpflichtet, Trinkwasser in ausreichender Menge, hygienisch einwandfreier Qualität und mit ausreichendem Druck und möglichst störungsfrei zu liefern.