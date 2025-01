Auffahrunfall in Blaichach - Straße nach Bihlerdorf voll gesperrt

Am frühen Donnerstagabend ist es in Blaichach zu einem Unfall gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, sind wohl zwei Autos in den Unfall verwickelt. Es soll zu einem Auffahrunfall gekommen sein.

Unfall in Blaichach am Donnerstag-Abend - Straße nach Bihlerdorf gesperrt

Eine Person wurde dabei nach aktuellem Stand verletzt. Die Retter brachten sie ins Krankenhaus. Die Straße zwischen Blaichach und Bihlerdorf war zwischenzeitlich voll gesperrt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, muss noch geklärt werden.

Weitere Informationen zu dem Unfall folgen hier.

